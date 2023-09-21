Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 30’a yükseltti

Son dakika haberi | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün bir araya geldi. Saat 14.00'te açıklanan PPK toplantısı kararı sonrası politika faiz oranı da netleşti. Gelen son dakika haberine göre; TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

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