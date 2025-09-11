Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizi 2,5 puan indirdi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Peki, karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN