Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizi 2,5 puan indirdi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizi 2,5 puan indirdi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizi 2,5 puan indirdi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 14:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Peki, karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
