20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! %50 sabit tuttu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! %50 sabit tuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2024 14:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası’nın faiz kararı saat 14’te
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Vergide elektronik denetim dönemi
Vergide elektronik denetim dönemi
Uzaktan çalışma neler getirecek?
"Uzaktan çalışma" neler getirecek?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Daha Fazla Video Göster