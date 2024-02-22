Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2024'ün 2. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi için Fatih Karahan Başkanlığında toplandı. Merkez Bankası toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı. Buna göre TCMB politika faizini yüzde 45 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası faiz karar metninde gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verdi.