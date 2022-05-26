Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Mayıs 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası piyasalar için dikkat çeken mesajlar!

Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni duyuruldu. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022'nin ilk 4 faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bırakmıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve analistlerin öncelikli gündemindeki ve gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde önemli ifadeler yer aldı. İşte Merkez Bankası faiz karar metni ve piyasalardaki son durum...