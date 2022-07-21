Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 Temmuz dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk yarısında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bırakmıştı. Öte yandan gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak ekonomistlerin 'Kritik' olarak nitelendirdiği faiz karar metni de yayımlandı...