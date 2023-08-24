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Merkez Bankası faiz artırdı! Politika faizini yüzde 25’e yükseltti | Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Güçlü bir sinyal

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 14:19
Son dakika haberine göre Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 25'e yükseltti. Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
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