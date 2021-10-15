Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kavcıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim."dedi.