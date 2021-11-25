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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar: İyi bir görüşme oldu

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Giriş: 25.11.2021 20:21
Güncelleme:25.11.2021 20:23
Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi sona erdi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirme oldu. Sektör ve BDDK birbiriyle uyumlu. Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar, bir olağan üstü gelişme toplantısı değil." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmelerin değerlendirildi. İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanlığı'nda durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Banka Genel Müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılın değerlendirilmesi. MB BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişi alındı. Her şey kendi içerisinde arkadaşlarla konuştuk. Faiz indirimleri olsun diğer konular olsun bilgilendirme yaptık. Taleplerini taleplerimizi değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içinde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Bu toplantı daha önceden planlandı. Sonradan olan bir toplantı değil. Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Yaşanan volatilenin üstünden gelecek bir sektörümüz var.

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