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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın mesajları ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Karahan "Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi. Enflasyon tahminlerinde değişiklik olmadı ve 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kaldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.
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