Memura yüzde 10+6 zam teklifi

Giriş: 13.08.2025 10:47
Milyonlarca memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafı zam teklifini açıkladı. Hükümet memurlara; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 için ise yüzde 4+4 zam önerdi. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen teklifi kabul etmedi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
