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Memur zammı belli oldu! 2024 için yüzde 15 +10, 2025 yüzde 6+5 zam yapılacak

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 13:55
Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
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