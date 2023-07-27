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Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 15:24
Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayın da başlıyor. Süreç nasıl işleyecek? Zam oranı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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