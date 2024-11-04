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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Taban maaş ve asgari ücret ne olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Taban maaş ve asgari ücret ne olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 15:43
Memur ve Emeklilerin maaş zammı için 4. enflasyon oranı açıklandı. Taban maaş ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olur? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, A Haber’de konu ile ilgili detayları anlattı.
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