Memur ve emekli ne kadar zam alacak? 6 aylık enflasyon farkı belli olacak

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'ya sordu.

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