Memur ve emekli için zam tahminleri

Asgari ücret zammı tamam. Sırada emekliler ve memurlar var. Onlar da yeni yılda alacakları zam oranını merak ediyor. Gözler 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak, Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki son enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar ne kadar olacak ve hangi kalemleri etkileyecek? Detaylar haberimizde...

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