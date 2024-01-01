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Memur ve emekli için zam tahminleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 20:26
Asgari ücret zammı tamam. Sırada emekliler ve memurlar var. Onlar da yeni yılda alacakları zam oranını merak ediyor. Gözler 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak, Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki son enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar ne kadar olacak ve hangi kalemleri etkileyecek? Detaylar haberimizde...
Yeni yıl yeni maaşlar! İşte rakamlar... YENİ YIL YENİ MAAŞLAR! İŞTE RAKAMLAR...

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