Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Milyonlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. Özel sektörde zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşı ne kadar olacak? Memurların ve memur emeklilerinin zammı ne olacak? Dul ve yetim maaşları, işsizlik maşı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.