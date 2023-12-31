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Haberler Galeri Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Milyonlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. Özel sektörde zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşı ne kadar olacak? Memurların ve memur emeklilerinin zammı ne olacak? Dul ve yetim maaşları, işsizlik maşı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:15
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Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11'lik zamdan sonra gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi.


Bu oranların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlar da belirlenecek.

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Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

İşte gelirleri artacak kesimler...

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Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

İŞÇİLER

Yılın son günlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Buna göre brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. Artış oranı Yüzde 49.11 oldu. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

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Yeni yıl yeni maaşlar! Özel sektör, emekli, memur, sosyal yardımlar... Milyonların geliri artıyor! İşte rakamlar

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek.