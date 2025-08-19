19 Ağustos 2025, Salı
Memur maaşları için son viraj
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, yeni zam teklifini açıkladı. 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam önerildi. Ancak Memur-Sen, hükümetin teklifini kabul etmedi. Taraflar arasında uzlaşı sağlanamazsa, son kararı hakem heyeti verecek.