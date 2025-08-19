19 Ağustos 2025, Salı

Memur maaşları için son viraj
Memur maaşları için son viraj

Memur maaşları için son viraj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 21:06
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, yeni zam teklifini açıkladı. 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam önerildi. Ancak Memur-Sen, hükümetin teklifini kabul etmedi. Taraflar arasında uzlaşı sağlanamazsa, son kararı hakem heyeti verecek.
