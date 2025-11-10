10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları MB’nin yeni hesabı tahminleri değiştirdi! Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
MB’nin yeni hesabı tahminleri değiştirdi! Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var

MB’nin yeni hesabı tahminleri değiştirdi! Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 16:49
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi değişti. Yeni tahminle birlikte milyonlarca memur, emekli ve SSK'lının zam oranları değişti. Gündemde 2 olasılık var. Peki yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bilgiler verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MB’nin yeni hesabı tahminleri değiştirdi! Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Gözler Trump–Şara görüşmesinde
Gözler Trump–Şara görüşmesinde
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber’de anlattı
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber'de anlattı
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
Daha Fazla Video Göster