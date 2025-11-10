10 Kasım 2025, Pazartesi
MB’nin yeni hesabı tahminleri değiştirdi! Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi değişti. Yeni tahminle birlikte milyonlarca memur, emekli ve SSK'lının zam oranları değişti. Gündemde 2 olasılık var. Peki yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bilgiler verdi.