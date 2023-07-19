19 Temmuz 2023, Çarşamba
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MB'nin faiz kararı ne olacak? Gözler yarın 14.00’e çevrildi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.