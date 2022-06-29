29 Haziran 2022, Çarşamba
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Mazot ne kadar oldu? Benzinin litre fiyatı kaç lira? İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?
Bu geceden itibaren motorine 2,50 lira indirim geldi. Bu düşüş istasyonlara nasıl yansıdı? Öte yandan bir indirim beklentisi daha var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.