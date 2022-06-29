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Mazot ne kadar oldu? Benzinin litre fiyatı kaç lira? İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

A Haber
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Giriş: 29.06.2022 09:06
Bu geceden itibaren motorine 2,50 lira indirim geldi. Bu düşüş istasyonlara nasıl yansıdı? Öte yandan bir indirim beklentisi daha var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
Bir indirim daha mı gelecek? Güncel fiyatlar BİR İNDİRİM DAHA MI GELECEK? GÜNCEL FİYATLAR

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Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
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