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Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

Bu geceden itibaren motorine 2,50 lira indirim geldi. Bu düşüş istasyonlara nasıl yansıdı? Öte yandan bir indirim beklentisi daha var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim geldi. Peki İstanbul'da akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

- 29.99'da olan motorin fiyatı gece yarısından sonra 27.43'e kadar indi.

Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

- Motorin ekstra dizel 27.48 kuruş.

Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

- Benzinin litre fiyatı ise 27.25

Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

- Motorine bir indirim konusu daha var ancak henüz kesinleşmiş değil. Motorindeki indirimlerin devam etmesi bekleniyor.

Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?

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