Motorin… Benzin… İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?
EKONOMİ A Haber
Bu geceden itibaren motorine 2,50 lira indirim geldi. Bu düşüş istasyonlara nasıl yansıdı? Öte yandan bir indirim beklentisi daha var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim geldi. Peki İstanbul'da akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorine bir yeni indirim daha mı gelecek?
Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
- 29.99'da olan motorin fiyatı gece yarısından sonra 27.43'e kadar indi.
- Motorin ekstra dizel 27.48 kuruş.
- Benzinin litre fiyatı ise 27.25
- Motorine bir indirim konusu daha var ancak henüz kesinleşmiş değil. Motorindeki indirimlerin devam etmesi bekleniyor.
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