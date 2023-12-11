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Masada hangi rakamlar var? 2024 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 13:28
Milyonların beklediği kritik gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplanıyor. Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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