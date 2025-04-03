03 Nisan 2025, Perşembe
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Mart ayı enflasyonu açıklandı! Bakan Şimşek’ten önemli mesajlar
Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile beklentilerin altında geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.