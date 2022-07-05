05 Temmuz 2022, Salı
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Marketlerde yağ fiyatları neden düşmüyor? Marketler neden düşürmüyor?
Ham yağda fiyatlar yüzde 30 oranında düştü ancak bu indirimin market raflarına yansımadığı görülüyor. Ton fiyatları 2 bin 150 dolar seviyelerinden bin 500 dolara kadar düştü. Peki ama düşüne fiyatlar marketlerde etiketlere neden yansımıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.