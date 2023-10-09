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Marketlerde indirim yarışı! Raf fiyatları değişecek, düşüş yüzde 20 olacak

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 15:57
Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası için çağrıda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a destek veren zincir marketler indirimleri raflarına yansıtacak. Marketlerde indirimler yüzde 20'yi bulacak.
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