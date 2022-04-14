14 Nisan 2022, Perşembe
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Marketler arasında etiket casusluğu! Tüketici cezası korkusu sardı
İlgili bakanlıklar tarafından "fiyat" kıskacına alınan marketleri 'tüketici cezası' korkusu sardı. Pahalı olarak anılmak istemeyen marketler, artan fiyat rekabetine karşı rakiplerini takibe aldı. Marketlerin fiyatları takip etmek için rakiplerinin mağazalarına gizlice eleman yolladıkları ortaya çıktı.