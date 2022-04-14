Marketler arasında etiket casusluğu! Tüketici cezası korkusu sardı

İlgili bakanlıklar tarafından "fiyat" kıskacına alınan marketleri 'tüketici cezası' korkusu sardı. Pahalı olarak anılmak istemeyen marketler, artan fiyat rekabetine karşı rakiplerini takibe aldı. Marketlerin fiyatları takip etmek için rakiplerinin mağazalarına gizlice eleman yolladıkları ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN