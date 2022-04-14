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Marketler arasında etiket casusluğu! Tüketici cezası korkusu sardı

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Giriş: 14.04.2022 08:34
İlgili bakanlıklar tarafından "fiyat" kıskacına alınan marketleri 'tüketici cezası' korkusu sardı. Pahalı olarak anılmak istemeyen marketler, artan fiyat rekabetine karşı rakiplerini takibe aldı. Marketlerin fiyatları takip etmek için rakiplerinin mağazalarına gizlice eleman yolladıkları ortaya çıktı.
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Marketler arasında etiket casusluğu!
Marketler arasında etiket casusluğu!
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