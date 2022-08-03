03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor! Fiyat farkına karşı hangi yaptırımlar ne olmalı?
Üretici - market fiyatları arasındaki fark büyüyor. Öyle ki tarlada 2 lira olan elma markette en az 17 liraya satılıyor. Peki, bu fark neden oluştu? Market ve tarladaki Fahiş fiyat farkına karşı yaptırımlar ne olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.