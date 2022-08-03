Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor! Fiyat farkına karşı hangi yaptırımlar ne olmalı?

Üretici - market fiyatları arasındaki fark büyüyor. Öyle ki tarlada 2 lira olan elma markette en az 17 liraya satılıyor. Peki, bu fark neden oluştu? Market ve tarladaki Fahiş fiyat farkına karşı yaptırımlar ne olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.

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