03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor! Fiyat farkına karşı hangi yaptırımlar ne olmalı?

Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor! Fiyat farkına karşı hangi yaptırımlar ne olmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 14:40
Üretici - market fiyatları arasındaki fark büyüyor. Öyle ki tarlada 2 lira olan elma markette en az 17 liraya satılıyor. Peki, bu fark neden oluştu? Market ve tarladaki Fahiş fiyat farkına karşı yaptırımlar ne olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor!
Market ve tarla arasındaki fiyat farkı büyüyor!
Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi?
Ev fiyatları ve kiralar düşecek mi?
Fahiş aidat ücretlerine karşı ne yapmalı?
Fahiş aidat ücretlerine karşı ne yapmalı?
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul’da kira fiyatları düşecek mi?
İstanbul'da kira fiyatları düşecek mi?
Enflasyon rakamları açıklanıyor
Enflasyon rakamları açıklanıyor
Enerji Bakanlığından ’Akkuyu’ açıklaması
Enerji Bakanlığından 'Akkuyu' açıklaması
Sıfır ve ikinci el araçlarda son durum
Sıfır ve ikinci el araçlarda son durum
’500 liralık banknot basılacağı’ iddiasına yanıt
'500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt
TÜİK’ten istihdam araştırması
TÜİK'ten istihdam araştırması
TOKİ başvuru tarihi ne zaman? 2022 TOKİ başvuru şartları neler?
TOKİ başvuru tarihi ne zaman? 2022 TOKİ başvuru şartları neler?
Kimler dolar aldı? Herkes cevabını arıyor
Kimler dolar aldı? Herkes cevabını arıyor
Daha Fazla Video Göster