10 Eylül 2025, Çarşamba
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak!
Ekonominin yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da, milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni bir sistem duyuruldu. Adı: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi… Kısaca TES olarak bilinen bu sistem, bireysel emeklilik sisteminden nasıl farklı? İşte yeni yılda yasalaşması beklenen düzenlemenin tüm detayları…