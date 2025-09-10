Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak!

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 22:12
Ekonominin yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da, milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni bir sistem duyuruldu. Adı: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi… Kısaca TES olarak bilinen bu sistem, bireysel emeklilik sisteminden nasıl farklı? İşte yeni yılda yasalaşması beklenen düzenlemenin tüm detayları…
