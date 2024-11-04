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Maaş zamları netleşiyor! Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Maaş zamları netleşiyor! Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 10:26
Aylık TÜFE yüzde 2,88 yıllık TÜFE yüzde 48,58 olarak gerçekleşti. 4 aylık SSK - BAĞKUR emekli zammı yüzde 12,06. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, "Beklentilere baktığın zaman en düşük memur maaşının 43 bin TL’yi geçeceği en düşük memur emeklisi maaşının da 19 bin TL’yi geçeceği görülüyor. Ama refah payı ve dengeleme ortaya çıkarsa bu rakamlar daha da artabilir." dedi.
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