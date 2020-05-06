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Londra merkezli finansal kuruluşlardan Türk lirasına manipülatif saldırı

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06.05.2020
Londra merkezli kuruluşlar Türk lirasına saldırmaya devam ediyor. Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

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