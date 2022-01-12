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Limon 18 kat pahalı satılıyor! Limon tezgahta neden pahalı?

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Giriş: 12.01.2022 09:08
Türkiye'de hatta dünyada en iyi limon Mersin'in Erdemli ilçesinden çıkıyor. Birinci kalite bu limonun kilosu 25 kuruş. Peki marketten manavdan vatandaş limonu kaç paraya alıyor? Neredeyse 20 kat pahalıya satılan limon için çiftçi ne diyor? İşte tüm detaylar…
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