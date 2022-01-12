12 Ocak 2022, Çarşamba
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Limon 18 kat pahalı satılıyor! Limon tezgahta neden pahalı?
Türkiye'de hatta dünyada en iyi limon Mersin'in Erdemli ilçesinden çıkıyor. Birinci kalite bu limonun kilosu 25 kuruş. Peki marketten manavdan vatandaş limonu kaç paraya alıyor? Neredeyse 20 kat pahalıya satılan limon için çiftçi ne diyor? İşte tüm detaylar…