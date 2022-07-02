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Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 18:24
Lavanta yağı ilaçtan, kozmetiğe birçok alanda kullanılıyor. Litresi ortalama 100 Euro’dan satılan yağın üretiminin artırılması için çalışmalara hız verildi.
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
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