02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Lavanta yağı ilaçtan, kozmetiğe birçok alanda kullanılıyor. Litresi ortalama 100 Euro’dan satılan yağın üretiminin artırılması için çalışmalara hız verildi.