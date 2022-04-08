08 Nisan 2022, Cuma
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Kur korumalı mevduata yoğun ilgi
Son dakika haberi... Kur korumalı mevduat 1 haftada 85 milyar liralık rekor artışla 696 milyara ulaştı. Aynı hafta döviz hesapları da azaldı. Kurda sağlanan istikrarla yabancıdan da dönüş sinyali geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.