Kur korumalı mevduata yoğun ilgi

Son dakika haberi... Kur korumalı mevduat 1 haftada 85 milyar liralık rekor artışla 696 milyara ulaştı. Aynı hafta döviz hesapları da azaldı. Kurda sağlanan istikrarla yabancıdan da dönüş sinyali geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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