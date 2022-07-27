Kur Korumalı Mevduat Sistemi! Şirketlere sağlanan vergi avantajının süresi uzatıldı

Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ne dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Vergi avantajının süresinin uzatılma kararı ile şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ne dahil ederse vergi avantajı kullanacak. Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

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