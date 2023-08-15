15 Ağustos 2023, Salı
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Külliye'de kritik yatırım zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Ekonomi konusunda oluşturulan yol haritası doğrultusunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz başkanlığındaki toplantı sona erdi. Yatırımcıların bu kritik toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz burada yaptığı açıklamada "YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketini yapısal reform çalışmaları kapsamında Ekim ayında Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz." dedi.