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Kruvaziyer turizmin rotası Kuşadası

Kruvaziyer turizmin rotası Kuşadası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 12:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 ayda limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 169’a, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 52,3 artışla 205 bin 758 yolcuya yükseldiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Kuşadası limanı 75 bin 499 yolcu ve 67 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı liman oldu.” dedi
Kruvaziyer turizmin rotası Kuşadası
Kruvaziyer turizmin rotası Kuşadası
Kruvaziyer turizmin rotası Kuşadası
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