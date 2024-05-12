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Videolar Ekonomi Videoları Kripto varlıklara düzenleme yolda! AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı teklifte hangi düzenlemeler var?

Kripto varlıklara düzenleme yolda! AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı teklifte hangi düzenlemeler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 12:39
Kripto varlıklara yönelik yeni düzenleme TBMM'ye geliyor. Düzenlemede hangi yaptırımlar olacak? Kripto Varlık Yöneticisi Demir Aksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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