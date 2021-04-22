Kripto para güvenli mi? Gerçek paranın yerini alır mı?

Son zamanlarda gündemin en üst sıralarında yer alıyor kripto para. Kimi zaman düşüyor, kimi zaman yükseliyor. Dünya genelinde milyonlarca yatırımcısı var. Peki altın, döviz, taşınmaz gibi varlıklara para yatıran geleneksel yatırımcıyı bile kendini sorgulamaya yönelten kripto para bir yerde dur diyecek mi yoksa gerçek paranın yerini alacak mı? Detaylar haberimizde...

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