25 Haziran 2024, Salı
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Kripto para düzenlemesinde neler var?
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla dün Meclis Başkanlığına sunulan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto paralara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor.