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Kripto para düzenlemesinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:47
Güncelleme:25.06.2024 15:47
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla dün Meclis Başkanlığına sunulan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto paralara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor.
Kripto para düzenlemesinde neler var?
Kripto para düzenlemesinde neler var?
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