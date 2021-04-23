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Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı

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Giriş: 23.04.2021 20:54
Güncelleme:23.04.2021 20:59
Son dakika haberi... Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.

Son dakika haberi... Kripto para borsası Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz.

Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.

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