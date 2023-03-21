Kredide devlet desteği ne olacak? İşte 10 soruda KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Kentsel dönüşümün desteklenmesi, güvenli konut arzının artırılması için hazırlanan kentsel dönüşümün destek paketine başvurular başlıyor. Peki, destek paketinden kimler, ne şekilde yararlanabilecek? Kullanılacak kredire bir sınır olacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

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