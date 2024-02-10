Kredi kartlarıyla ilgili hangi düzenlemeler yapılacak? İşte tüm cevaplar…

Kredi kartı borçları son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Enflasyonla mücadelede kapsamında kredi kartları ile ilgili harekete geçilmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir düzenleme olması gerektiğinin altını çizdi. Kart kullanımı ve taksite sınırlama uygulamasının yanı sıra asgari ödeme tutarı da artabilir. Peki kredi kartı harcamalarına ilişkin hangi düzenlemeler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç anlattı.

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