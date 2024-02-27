"Kredi kartlarına taksit kaldırılıyor" iddiası! Bakan Şimşek'ten yalanlama: İtibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.