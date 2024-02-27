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"Kredi kartlarına taksit kaldırılıyor" iddiası! Bakan Şimşek'ten yalanlama: İtibar etmeyin

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Giriş: 27.02.2024 09:55
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.
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