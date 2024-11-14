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Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç yapılandırma nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.11.2024 10:42
Kredi kartı borcu yapılandırma işleminin şartları ve asgari ödeme oranı, taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilme imkanına sahip olacak. Bu gelişme kapsamında borçlu vatandaşlar kredi kartı borcu yapılandırma işlemi ile ilgili ayrıntılar yakından takip ediyor. Peki, kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma işlemi nasıl yapılacak, asgari ödeme oranı yüzde kaç?
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