Kredi alırken nelere dikkat etmeli? Konut faiz oranlarıyla ilgili uzman isim canlı yayında uyardı

Kredi alırken/çekerken nelere dikkat etmeli? Konut faiz oranlarına dikkat çeken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aylık faiz oranlarına değil yıllık faiz oranına bakılmalı. Çekine krediden 14 iş günü içerisinden cayma hakkınız var." dedi ve bir çok konuda tüketicilere uyarılarda bulundu. İşte konut, araç/otomobil ve ihtiyaç kredisi çekecek olanları yakından ilgilendiren haberimizin detayları...