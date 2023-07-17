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Körfez ziyaretinde ne olacak? Hangi alanda yatırımlar olacak?

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 3 gün sürecek Körfez turuna başlıyor. İlk duran Suudi Arabistan olacak. Başkan Erdoğan Oradan Katar’a gidecek son olarak da BAE’de önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan’a Türkiye’den 200 kadar iş adamı eşlik edecek. Peki Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda en önemli başlıklar neler? Sonuçları neler olacak? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talha Köse ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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