09 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Konya’dan 4 ülkeye kamış ihracatı! Kamışlar işlenerek ekonomiye kazandırılıyor
Konya'daki Beyşehir Gölü etrafında yetişen kamışlara ilgi yoğun. Birçok sektörde kullanılan kamışlar hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki kamışlar, sazlık alanda kendiliğinden yetişiyor. İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ihraç edilen iç piyasaya da gönderilen kamışlar, gıda, inşaat, yapı, mobilya, kimya, ilaç gibi birçok sektörde kullanılıyor.