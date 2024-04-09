Konya’dan 4 ülkeye kamış ihracatı! Kamışlar işlenerek ekonomiye kazandırılıyor

Konya'daki Beyşehir Gölü etrafında yetişen kamışlara ilgi yoğun. Birçok sektörde kullanılan kamışlar hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki kamışlar, sazlık alanda kendiliğinden yetişiyor. İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ihraç edilen iç piyasaya da gönderilen kamışlar, gıda, inşaat, yapı, mobilya, kimya, ilaç gibi birçok sektörde kullanılıyor.

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