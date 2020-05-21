Konya-Karaman hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman tren hattının uzunluğunun 100 kilometre olduğunu söyleyerek, "Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Sinyalizasyon için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır." dedi. Büyük hedefi açıklayıp müjdeyi veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yine Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla bu hedeflerimizin içerisinde. Birisi 100 diğeri ise 135 kilometre. Ulukışla'yı bağladıktan sonra Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Bunun için projelerimizi tamamladık." bilgisini paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren projesindeki çalışmaları incelemek için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu Ereğli ilçesindeki ziyaretinde ilk olarak Ereğli-İntekar şantiyesindeki çalışmalar hakkında bilgi alarak saha incelemesi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve kent protokolünün katıldığı inceleme ziyaretinde daha sonra T1 Tünelini ardından Ayrancı istasyonu panel montaj sahasında incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaptığı incelemenin ardından Ereğli-İntekar şantiyesinde çalışanlar ile iftar yemeğine katıldı. Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Ereğli'den ayrıldı.