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Konutta KDV indirimi için kollar sıvandı! Fiyatlar nasıl düşecek?

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 09:53
Güncelleme:21.03.2022 09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe KDV’nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Peki KDV indirimi nasıl olacak? Sistem nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:

"Konutta KDV indirimini bir süredir konuşuyoruz. Burada KDV'nin yüksekliğinden ziyade konut fiyatlarını düşürecek bir çalışma. Bunun yanından bir takım haksızlıklar ve usulsüzlükler oluyordu. Evin metrekaresine göre KDV ödeme durumlarında tapu da bir takım sorunlar oluyordu.

Evin metrekaresini net ve brüt gösterme gibi durumlar oluyordu. Burada 1-2 metrekarelik fazlalığın yüzde 10 KDV fazlalığını dönüşmesi engellenecek. Burada evin tamamına değil metrekare fazla gelen 1-2 metrekarelik yere yüzde 18 KDV ödenecek.

155 metrekare bir aldınız. 150 metrekarelik kısmına yüzde 8. 5 metrekarelik kısmına yüzde 18 ödeyeceksiniz. Burada ödenecek fiyatlarda düşecek."

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